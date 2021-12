Paura in una villa a Rosa Marina, in fiamme la stufa nella zona notte

OSTUNI - Potrebbe essere partito da una stufa posta nel disimpegno della zona notte, l'incendio che, fortunatamente, non ha provocato danni alla villetta della località estiva di Rosa Marina, sul litorale di Ostuni. All'interno dell'abitazione non vi erano i proprietari, usciti fuori per cena. L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, poco prima di mezzanotte, ha evitato il peggio. Solo tanto fumo alla fine e nessun danno alla struttura.