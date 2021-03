Incendio in un appartamento: spavento nel centro storico di Ostuni

Le fiamme si sono sviluppate mentre il proprietario non era in casa. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri

OSTUNI - Il vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, sabato 6 marzo, intorno alle ore 17, all'interno di una abitazione nel centro storico della città bianca per domare le fiamme che si sono propagate al suo interno. Fortunatamente il proprietario non era in casa.

E' stato il titolare di un'attività commerciale attigua al monolocale ad avvertire i vigili del fuoco ma, prima ancora del loro arrivo ha sfondato la porta, perchè temeva che ci fosse qualcuno dentro. Le cause sono, ancora, in corso di accertamemto da parte dei vigili del fuoco. Sul posto, anche, i carabinieri.