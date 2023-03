Incendio nella palestra di una scuola: intervento dei vigili del fuoco

OSTUNI - Il fumo nero è arrivato a invadere la strada, via Ludovico Pepe a Ostuni. E' stato sprigionato da un incendio, che ha interessato la palestra della scuola "San Carlo Borromeo", situata per l'appunto in via Ludovico Pepe. E' accaduto intorno alle 13 di oggi, giovedì 2 marzo. Ad allertare i vigili del fuoco, alcuni dipendenti che lavorano presso degli uffici situati nei pressi della scuola. La palestra, fino a pochi giorni fa, stando a quanto risulta, era utilizzata temporaneamente dal plesso "Barnaba-Bosco". Sul posto, oltre ai vigili del fuoco intervenuti per domare l'incendio, anche gli agenti della Polizia Locale di Ostuni.