Malore in mare: noto medico muore mentre fa il bagno

Sul posto il 118 e i carabinieri, per l'uomo nonostante i soccorsi non c'è stato niente da fare. E' accaduto su una spiaggia di Rosa Marina

OSTUNI - Tragedia in mare, un noto medico barese è morto mentre faceva il bagno. E' accaduto nel pomeriggio di oggi (mercoledì 18 agosto 2021) sulla spiaggia di Rosa Marina, a Ostuni. Si tratta di Vittorio Patella, ex primario della clinica ortopedica di Bari. L'uomo aveva 74 anni e si trovava in vacanza con la sua famiglia.

Stando alle prime informazioni, sarebbe stato colto da infarto. Inutili, purtroppo, i soccorsi, nonostante i tentativi di rianimarlo. Il 118 infatti è stato allertato e si è recato sul posto, insieme ai carabinieri della compagnia di Fasano. Presente sul luogo della tragedia anche il medico legale per accertare le cause del decesso.