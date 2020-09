La Securitas Puglia sventa furto in una villetta di campagna

OSTUNI - Un tentativo di furto andato a vuoto grazie al tempestivo intervento della pattuglia della Securitas Puglia srl. Il fatto si è verificato intorno all'1:20 di questa notte ( 2 settembre) in contrada Corvetta. Il sistema di allarme, infatti, è entrato in funzione appena i ladri hanno cercato di entrare in una villett in zona ma l'arrivo dei vigilanti ha permesso che il furto non andasse a buon fine.

