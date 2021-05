Ostuni. Securitas Puglia sventa furto in una villa di campagna

E' accaduto ieri sera, giovedì 6 maggio, intorno alle 20:30 in contrada Lorizzo. Nulla è stato portato via grazie al tempestivo intervento

OSTUNI - Il tempestivo intervento di una pattuglia della Securitas Puglia srl ha sventato sul nascere un tenativo di furto in una villa di campagna in contrada Lorizzo, agro di Ostuni. L'allarme è scattato intorno alle 20:30 di ieri sera, giovedì 6 maggio, e la pattuglia si è subito recata sul posto facendo sì che i malintenzionati non portassero a termine l'opera.