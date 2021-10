Tentano il furto in una casa in campagna: ladri messi in fuga dai vigilanti

E' accaduto in contrada Ramunno, agro di Ostuni. I malviventi non hanno avuto il tempo di asportare niente, sul luogo anche la polizia

OSTUNI - Tentano il furto in campagna, ma vengono messi in fuga dai vigilanti della Securitas Puglia. E' accaduto ieri (giovedì 30 settembre 2021), intorno alle 20:30 a Ostuni, in contrada Ramunno. Dei ladri si erano introdotti in una casa di campagna, per saccheggiare, data l'assenza del proprietario.

I malviventi non hanno fatto i conti con l'allarme, che si è attivato e ha mandato un "allarme furto" alla Securitas Puglia. Subito una pattuglia è intervenuta, mettendo in fuga i ladri. Questi ultimi avevano rotto il vetro di una finestra e si erano introdotti nell'abitazione.

Il proprietario dell'abitazione risiede in Svizzera, dunque il custode dell'immobile ha effettuato una prima ricognizione, escludendo che i malviventi avessero portato via qualcosa dalla casa di campagna. Non ne hanno avuto il tempo.

Sul posto è giunto anche personale del commissariato di pubblica sicurezza di Ostuni. Gli agenti hanno ispezionato la zona del tentato furto, prima di far intervenire gli esperti della polizia scientifica per i rilievi necessari a raccogliere impronte edaltre tracce utili per identificare gli autori.