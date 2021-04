"Il tuo pacco sta arrivando", la nuova truffa via sms per rubare dati sensibili

SAN VITO DEI NORMANNI - Sarebbero già stati beccati alcuni degli autori della nuova truffa che corre via sms, "Il tuo pacco sta arrivando" a seguito delle decine di segnalazioni pervenute al comando carabinieri di San Vito dei Normanni da parte di cittadini incappati, purtroppo, in questo nuovo tipo di raggiro che ha a che fare con la spedizione di un fantomatico pacco. Nel messaggio inviato sul cellulare viene chiesto, infatti, di cliccare su un link che riporta ad un sito che avvisa che occorre pagare per sbloccare il materiale in consegna, non essendo state ancora saldate le spese di spedizione.

Non bisogna assolutamente cliccare sul collegamento ipertestuale indicato, perché quel link rappresenta la chiave d’accesso ai dati sensibili presenti nello smartphone. L'invito dei carabinieri, infatti, è di prestare attenzione, soprattutto, se i collegamenti non hanno la certificazione Ssl (sono quelli che non iniziano con “https”, ma con “http”).