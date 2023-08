Parcheggiano su pista ciclopedonale ma passa il comandante della Polizia locale: multa da 87 euro

LIDO PRESEPE (TORCHIAROLO) - Sono tornati a casa con una multa di 87 euro a testa i due automobilisti impertinenti che nella serata di venerdì 18 agosto hanno deciso di parcheggiare l'auto sulla pista ciclopedonale di Lido Presepe, marina di competenza del Comune di Torchiarolo. Non solo hanno oltrepassato i varchi elettronici, ignorando cartelli di divieto, non solo hanno occupato uno spazio destinato a pedoni e ciclisti rendendone complicato il transito, ma hanno anche ignorato spudoratamente la presenza di una telecamera, installata proprio per sgamare i trasgressori. Per loro sfortuna proprio in quell'arco di tempo dalla pista ciclopedonale è passato il comandante della Polizia locale di Torchiarolo, Lorenzo Renna, che senza pensarci due volte ha preso il numero di targa provvedendo a comminare un verbale da 87 euro.

Una situazione quella dei parcheggi selvaggi che non è più tollerabile se si tiene conto di tutti gli sforzi che le istituzioni locali compiono quotidianamente per rendere le marine a misura di pedoni, ciclisti e villeggianti. La carenza dei parcheggi rappresenta uno dei problemi più critici e difficili da risolvere ma questo non autorizza gli automobilisti a ignorare le norme che regolano il codice della strada e parcheggiare ovunque a dispetto di chi, invece, le regole le rispetta e lascia l'auto a centinaia di metri di distanza dal centro.