Trovato nel parcheggio del Centro Commerciale con mazza in auto: denunciato

MESAGNE - Nel pomeriggio di ieri, venerdì 7 maggio, durante mirati servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati di predatori nel territorio di Mesagne, il personale del locale commissariato ha denunciato un cittadino bulgaro di 19 anni per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere a lo ha sanzionato amministrativamente per il non rispetto delle prescrizioni sulla normativa prevista per il contenimento della diffusione dei contagi da Covid-19.

Nello specifico, i poliziotti, insospettiti da alcuni strani movimenti di un’automobilista che si aggirava furtivamente nei parcheggi del centro commerciale e che alla vista della Volante aveva inizialmente cercato di eludere il controllo, hanno proceduto a intercettare l’auto e ad effettuare una perquisizione personale e veicolare. A seguito di questi accertamenti, all’interno del veicolo, tra il sedile lato guida e quello lato passeggero, pronto all’uso, c'era una “mazza da baseball” di cui lo straniero, domiciliato peraltro in un’altra provincia, non ha saputo dare una valida giustificazione né per il porto e né per la sua presenza in auto.