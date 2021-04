Parco Cesare Braico, caditoie divelte: anziano cade e finisce in ospedale

BRINDISI - La passeggiata nel parco Cesare Braico si è trasformata in un incubo per un anziano (80 anni) di Brindisi: è inciampato in una delle tante caditoie deformate finendo rovinosamente per terra. E’ stato richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 che lo ha portato in ospedale. Da quanto si apprende ha rimediato una frattura al braccio. E’ stato anche richiesto l’intervento degli agenti della Polizia locale.

Secondo quanto raccontano alcuni testimoni, frequentatori del parco, si tratta di una situazione che si verifica molto spesso. Come mostrano le foto a corredo di questo articolo, inviate da un lettore, tutte le caditoie del parco sono deformante. Sembrerebbe a causa del passaggio di mezzi pesanti. In alcuni punti sono state ripristinate con cemento, in altre sono divelte e sporgenti tanto da diventare un vero e proprio pericolo per i frequentatori del parco. Che non sono solo giovani ma anche anziani e bambini.