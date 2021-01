Dramma solitudine: rintracciati i parenti dell'anziano morto in casa

FRANCAVILLA – Sono stati rintracciati per la sepoltura della salma i parenti prossimi del 75enne di Francavilla Fontana che la mattina di domenica 3 gennaio è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione in via Arciprete 8, nel centro storico di Francavilla Fontana. Le indagini sono state svolte dalla Polizia Locale di Francavilla Fontana, su delega della Procura della repubblica di Brindisi. Si è accertato che il decesso sarebbe avvenuto circa tre settimane prima del ritrovamento, per cause naturali. Il corpo privo di vita è stato scoperto dai vigili del fuoco e dal personale del 118, allertati da alcuni vicini. Il cadavere si trovava in camera da letto. Il televisore era acceso.