Parrucchiere accoglie tre clienti in casa: sanzionati tutti e quattro

CELLINO SAN MARCO – Aveva appena finito di tagliare i capelli a un ragazzo ed altri due giovani erano in attesa, ma i carabinieri lo hanno interrotto. Un parrucchiere di Cellino San Marco è stato sanzionato per aver esercitato abusivamente l’attività all’interno della sua abitazione, infischiandosene delle misure anti contagio da Covid-19. L’uomo Si tratta di un 38enne titolare di una regolare attività nel centro di Cellino San Marco, chiusa temporaneamente in virtù delle restrizioni previste dal Dpcm in zona rossa. Sia il parrucchiere che i clienti sono stati sanzionati.

Negli ultimi giorni i carabinieri della stazione di Cellino San Marco, dove nelle ultime settimane si è registrata un’impennata di contagi, soprattutto fra i più giovani, hanno intensificato i controlli sul rispetto delle norme anti Covid. In particolare, tra le giornate di venerdì e domenica, i militari hanno proceduto a sanzionare complessivamente 24 persone per inosservanza delle prescrizioni contenute nell’ultimo decreto, nonché a chiudere per cinque giorni un bar del territorio all’interno del quale erano state trovate persone a consumare.