Parrucchiere rapinato durante chiusura: malfattore fugge con 50 euro

BRINDISI - Rapinatiore solitario in azione attorno alle 20 di oggi, venerdì 25 marzo, in via Osanna a Brindisi. Vittima un parrucchiere: è stato sorpreso mentre stava chiudendo l'attività. Il rapinatore, da quanto riferito, era armato di pistola. E' riuscito a farsi consegnare 50 euro, è fuggito molto probabilmente a piedi. Sul posto si sono recate alcune pattuglie dei carabinieri che hanno ascoltato la testimonianza della vittima e avviato le ricerche del malfattore.