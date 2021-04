Pasquetta di controlli della polizia locale a Mesagne

MESAGNE - Controlli serrati della polizia locale a Mesagne il giorno di Pasquetta 2021. Sono in corso di svolgimento da stamane (lunedì 5 aprile 2021) una serie di controlli su strada ad opera di alcune pattuglie della polizia locale di Mesagne nell'ambito del dispositivo voluto dal Ministro degli Interni per il tramite della Autorità provinciale di pubblica sicurezza presente a Mesagne con il Commissariato. Da giorni in effetti è partito il piano della locale Questura finalizzato a migliori e mirati controlli per scongiurare condotte che facilitano il diffondersi del virus che, come è noto, è presente in sul territorio pugliese anche con la prevalente variante inglese.

Oltre trenta i veicoli controllati stamane sulle principali arterie da e per il centro urbano in collaborazione, come detto, con le altre forze di polizia presenti. Due patenti ritirate perché scadute e ben sei sanzioni da 400 euro l'una perché i conducenti fermati non hanno "addotto motivazioni conformi ai limiti di circolazione" imposti nel periodo - zona rossa - della due giorni della Pasqua.

Controllate in tarda mattinata alcune contrade in cui numerosi sono gli insediamenti urbanistici oltre che la villa comunale e parco Potì da dove sono stati fatti allontanare gruppi di cittadini intenti a stazionare all'aperto seppur con le mascherine indossate. L'augurio della polizia locale mesagnese rimane quello, come peraltro ribadito dal sindaco Toni Matarrelli, di continuare a limitare spostamenti e contatti sperando in un graduale e definitivo allentamento della morsa dei contagi, oramai presenti da oltre un anno nell'ambito del gravissimo fenomeno pandemico mondiale.