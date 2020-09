Ladro entra in casa: un passante lo fotografa e chiama i carabinieri

VILLA CASTELLI – Pensava di agire al riparo da sguardi indiscreti, ma un passante lo aveva immortalato con il suo smartphone e inviato la foto ai carabinieri. Quando si è accorto di essere stato scoperto, ha tentato inutilmente la fuga. Il 43enne Paolo Barletta, di Villa Castelli, è stato arrestato in flagranza di reato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della stazione di Villa Castelli. L’uomo nella giornata di ieri (sabato 26 settembre) è entrato in un’abitazione al pian terreno il cui proprietario era fuori per lavoro, dopo aver distrutto la porta di ingresso.

Mentre rovistava fra i mobili alla ricerca di soldi e gioielli, si è reso conto che un passante lo stava fotografando. Il solerte cittadino aveva nel frattempo contattato i carabinieri, fornendo una descrizione del malfattore. Poi ha inviato ai militari la foto scattata con il suo cellulare. Il riconoscimento, tenuto conto dei precedenti di Barletta, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, è stato immediato. A quel punto una pattuglia si è recata presso l’abitazione del sospettato e lo ha arrestato. Il 43enne, di concerto con il pm i turno del tribunale di Brindisi, è stato condotto in carcere. Dall’appartamento non è stato rubato nulla.