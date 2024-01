Paura in un appartamento: a fuoco stufa elettrica e materasso

CAROVIGNO - Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni nella serata di oggi martedì 23 gennaio, in via Nicolò Piccinni, a Carovigno per un incendio divampato di un'abitazione. Le fiamme hanno interessato una stufa elettrica e un materasso, la zona è stata messa in sicurezza. Sul posto anche forze dell'ordine e un'ambulanza del 118. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

