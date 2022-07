Paura nel cantiere edile: operaio 72enne scivola da impalcatura

CELLINO SAN MARCO – Si sono vissuti momenti di tensione nella mattinata di oggi, lunedì 3 luglio, in vico Cavour (nei pressi di piazza Aldo Moro) a Cellino San Marco, dove in un cantiere edile un operaio è caduto da un’impalcatura. L’uomo, 72 anni, di Campi Salentina, è stato soccorso dai colleghi che hanno chiamato il 118. Un’ambulanza, giunta dal Punto di primo intervento di San Pietro Vernotico, lo ha portato al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi per gli accertamenti diagnostici del caso. Le sue condizioni non dovrebbero essere preoccupanti, all'arrivo dei sanitari era cosciente.

Sul posto si è recata una pattuglia dei carabinieri della locale stazione e il personale dello Spesal. L’operaio sarebbe caduto da un’altezza inferiore ai due metri. Da quanto egli stesso avrebbe riferito sarebbe scivolato, nessun malore quindi. Saranno ulteriori accertamenti a fare chiarezza sulla vicenda. L’uomo è dipendente di una ditta di intonaci che si sta occupando della ristrutturazione di un immobile.