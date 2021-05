Paura nel centro abitato: auto a folle velocità colpisce veicoli in sosta

BRINDISI - Si sono vissuti momenti di puro terrore nella mattinata di oggi, lunedì 24 maggio, al quartiere Sant’Elia a Brindisi dove un uomo a folle velocità ha danneggiato una decina di auto in sosta. Per fortuna in quel momento non c’erano pedoni o ciclisti in giro. E nemmeno scolari a spasso: i fatti si sono verificati nei pressi di una scuola elementare. Per fortuna era orario di lezioni.

Erano passate da poco le 10 quando i residenti di piazza Mantegna hanno visto giungere nella piazza una Mercedes a folle velocità che ha intenzionalmente colpito tre auto in sosta: una Opel Corsa, una Ford Fiesta e una Mercedes Classe A. Dopo aver fatto un paio di giri il folle automobilista, sempre a velocità sostenuta, si è diretto in via Mantegna dove ha colpito altri veicoli in sosta parcheggiati su entrambi i lati. Si tratta di una Fiat Panda, una Citroen C3 e una Opel.

Nel frattempo i residenti hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto si sono recate alcune pattuglie della Sezione volanti della questura di Brindisi e gli agenti della Polizia locale. L’automobilista, un uomo di 38 anni, ha lasciato il veicolo e ha tentato di allontanarsi a piedi ma è stato bloccato e condotto negli uffici della Questura per gli accertamenti del caso. Al momento non si conoscono le cause del folle gesto, ma da quanto si apprende la stessa auto nei giorni scorsi avrebbe danneggiato altri veicoli in sosta. Gli agenti della Polizia locale hanno raccolto la testimonianza di chi ha assistito alla scena. Intanto i proprietari delle auto danenggiate si sono rivolti all'avvocato Maurizio Salerno per il risarcimento dei danni.

Seguono aggiornamenti