Paura nel centro abitato: esplode bomba carta davanti a sede di associazioni

OSTUNI - Una bomba carta è stata fatta esplodere nella tarda serata di mercoledì 22 luglio, davanti all’ex convento dei Cappuccini in via Rossetti a Ostuni, oggi sede di alcune associazioni tra cui Croce Rossa e Protezione civile. Il boato è stato udito da tutto il vicinato, sul posto si sono recati gli agenti del locale commissariato, coordinato da vice questore Andrea Toraldo, per gli accertamenti del caso. Sono stati recuperati alcuni detriti e acquisiti fotogrammi di alcune telecamere installante nella zona che potrebbero aver ripreso il momento dell’attentato dinamitardo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.