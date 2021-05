Paura nel centro abitato: a fuoco auto in marcia alimentata a gas. Zona invasa dal fumo nero

CEGLIE MESSAPICA - Si sono vissuti momenti di preoccupazione nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 maggio, a Ceglie Messapica per un incendio che ha interessato una Peugeot 307 alimentata a gas. Era appena stata parcheggiata quando improvvisamente ha preso fuoco. E' accaduto in via Cavour una delle stradine del centro storico, nei pressi della chiesa di San Gioacchino a due passi da piazza Plebiscito. Il proprietario ha fatto giusto in tempo a mettersi in salvo che l'auto è diventata una palla di fuoco.

Il fumo nero ha invaso la zona. In molti si sono affacciati ai balconi e riversati in strada attirati dall'odore di bruciato e dagli scoppiettii. C'era il timore di qualche esplosione legata proprio al bombolone del gas installato nella vettura. I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Ostuni, hanno evitato il peggio (video). In pochi minuti in via Cavour è tornata la calma, l'auto è andata distrutta.