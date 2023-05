Paura nel centro abitato: auto a fuoco in un garage, danni e fumo

FRANCAVILLA FONTANA - Paura nella mattinata di oggi, giovedì 25 maggio, a Francavilla Fontana per un incendio divampato in un garage sito in via San Nicola, traversa del centralissimo corso Umberto I. Distrutta una "Bianchina" e altre suppellettili. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Il traffico ha subito rallentamenti, per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale.