Paura nel centro abitato: Smart va a fuoco durante la marcia

BRINDISI - Momenti di paura alle prime ore dle giorno di oggi, sabato 23 aprile, in Viale Porta Pia a Brindisi dove un'auto, una Smart è andata a fuoco durante la marcia. Per fortuna chi era all'interno è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco giunta dal comando provinciale di via Nicola Brandi che nell'arco di pochi minuti ha riportato la situzione alla normalità. Per fortuna nennuno è rimasto ferito o intossicato.