In due irrompono con lo scooter: rapina fallita nel centro commerciale Le Colonne

BRINDISI - Hanno forzato la porta con un cacciavite e sono entrati nel centro commerciale con lo scooter, avevano il casco e indossavano la giacca mimetica. Una borsa a tracolla. Ma una volta giunti davanti alla gioielleria presa di mira hanno trovato una guardia giurata che alla loro vista ha preso il telefono per avvisare le forze dell'ordine. Probabilmente il gesto è stato scambiato con un tentativo di impugnare la pistola, così hanno fatto dietrofront e si sono dileguati. Colpo fallito nella mattinata di oggi, martedì 2 agosto, nel centro centro commerciale Le Colonne sito sulla strada statale 7 per Brindisi. Ad agire due individui a bordo di un solo scooter.

Sul posto si sono recati gli agenti della Squadra mobile della Questura di Brindisi che hanno avviato le ricerche dei malfattori. Tutti gli elementi raccolti portano a pensare che si sia trattato di una rapina fallita. Panico tra i presenti. Non è la prima volta che la galleria viene presa di mira da banditi anche armati. E' stato attivato il piano di evacuazione, i presenti sono stati fatti uscire. Tutto è accaduto attorno alle 9, orario di apertura.

Da quanto ricostruito, quindi, il colpo non è andato a buon fine per la presenza di una guardia giurata Lf vigilanza davanti all'obiettivo, una delle due gioiellerie presenti nella galleria. Tutto è ancora al vaglio degli agenti della Mobile, fotogrammi delle telecamere compresi. Quello che è certo è che i due sono entrati dalla porta nota come "uscita di sicurezza" forzandola con un cacciavite, una porta priva di ostacoli e sono usciti passando dallo stesso varco e che per fortuna, questa volta, il colpo non è andato a buon fine.