Paura durante i lavori in un cantiere: operaio resta folgorato

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Un operaio folgorato durante i lavori di manutenzione di cavi elettrici. L'uomo, dipendente di una società con sede a San Pancrazio Salentino e che lavora per conto di Enel, è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Tricase.

Il grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi a Taurisano, in una cantiere in via San Giovanni Bosco dove il ferito, un uomo di Specchia di 62 anni, stava effettuando degli interventi in presenza di alcuni colleghi, nelle vicinanze di un noto supermercato della zona. Soccorso immediatamente e raggiunto dagli operatori del 118, è stato accompagnato presso l’ospedale “Cardinale Panico” della cittadina del Capo di Leuca con diverse ustioni sul corpo.

Fortunatamente, è stato affidato in stato cosciente al personale medico e i suoi parametri vitali sarebbero sotto controllo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato locale, che ha sede nelle vicinanze e gli ispettori dello Spesal, il Servizio di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro della Asl.

Maggiori informazioni nel pomeriggio