Paura nella zona industriale: scontro fra auto e treno merci, padre e figlio miracolati

BRINDISI - Possono ritenersi miracolati i passeggeri, padre e figlio, della Bmw station wagon, che nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 novembre, sono rimasti coinvolti in un incidente sui binari di via Enrico Fermi, nella zona industriale di Brindisi.

Il veicolo è stato centrato in pieno da un treno merci e trascinato per qualche metro. Sul posto oltre alle ambulanze del 118 si è recata una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e gli agenti della Polizia locale per la ricostruzione della dinamica.

I due occupanti, il padre ha 68 anni e il figlio 34, sono stati portati al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi per gli approfondimenti diagnostici del caso, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. L'auto è stata rimossa dal carro attrezzi della ditta Tarantini in attesa della prognosi dei feriti.