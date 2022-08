Lido Presepe, paura in spiaggia: crolla Falesia tra i bagnanti

LIDO PRESEPE (TORCHIAROLO) - Potrebbe ritenersi miracolato, almeno secondo quanto raccontano alcuni testimoni, il giovane uomo che nella mattinata di oggi, sabato 27 agosto, ha fatto una passeggiata in acqua sotto le "grotte" di terra di Lido Presepe, marina di competenza del Comune di Torchiarolo: poco dopo il suo passaggio una parte della grotta è crollata finendo in mare. Chi ha assistito alla scena ha pensato al "miracolo". Il grosso pezzo di terra ha provocato un piccolo boato che ha allarmato chi stava trascorrendo la mattinata in spiaggia e tutti hanno pensato al giovane che pochi minuti prima aveva "esplorato" le grotte. Per fortuna si era già allontanato.