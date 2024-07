Paura in piena notte, un'auto va in fiamme: indagano i carabinieri

SAN PIETRO VERNOTICO - Una Fiat Grande Punto è andata in fiamme la scorsa notte a San Pietro Vernotico in via Vittorio Alfieri. Intorno alle ore 3, i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi sono intervenuti sul posto per sedare l'incendio e mettere in sicurezza la zona.

I rilievi del caso sono stati eseguiti dai carabinieri, che al momento non escludono alcun tipo di ipotesi, dunque neppure il dolo.

L'episodio si colloca in un periodo in cui le forze dell'ordine stanno monitorando l'area di San Pietro Vernotico per una serie di fatti che hanno minato la tranquillità della collettività.

Giusto pochi giorni fa, lo scorso 8 luglio, alle 4 di notte, si è verificato il terzo attentato incendiario ai danni di una famiglia della cittadina, vittima anche di altri episodi legati alla criminalità. In quell'occasione, i vigili del fuoco sono stati chiamati per l'incendio di una Golf parcheggiata in via Fanin, davanti all’abitazione della famiglia.

Questa ed altre circostanze hanno portato ad una risposta forte da parte delle forze dell'ordine. L'ultima ondata di controlli e perquisizioni è stata eseguita dalla polizia di Stato il 12 luglio, con l'arresto di un uomo per possesso di sostanza stupefacente.

