Paura sulla superstrada: auto va a fuoco durante la marcia

BRINDISI - Paura per un'automobilista che nella mattinata di oggi, mercoledì 20 settembre, viaggiava sulla strada statale 7 per Taranto: l'auto, una Citroen, ha preso fuoco durante la marcia. La donna è riuscita ad accostare e mettersi in salvo prima che il veicolo venisse avvolto dalle fiamme. E' accaduto sulla corsia in direzione Brindisi all'altezza di Mesagne. Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco partita dal comando provinciale di Brindisi che nell'arco di pochi minuti ha riportato la situazione alla normalità. Gli agenti della Polizia stradale si sono occupati della gestione della viabilità.