Prima il fumo dal cofano e subito le fiamme: paura sulla statale per un uomo, auto distrutta

FASANO - Altra auto a fuoco durante la marcia nell'arco di pochi giorni nel Brindisino. Nella mattinata di oggi, sabato 1 aprile, una Ford Fiesta si è incendiata sulla statale. Anche in questo caso come è accaduto lunedì scorso, l'incendio è divampato mentre il veicolo era in marcia. Alla guida c'era un 32enne di Mesagne, è accaduto sulla statale 16 in direzione Bari, all'altezza di Fasano Nord.

L'uomo ha notato fumo uscire dal vano motore e per fortuna non ha esitato a lasciare il veicolo, dopo averlo accostato per evitare conseguenze anche per gli altri automobilisti. Il fumo intanto aveva invaso anche l'abitacolo. Pochi attimi e l'auto è diventata una palla di fuoco. E' stato lo stesso conducente ad allertare i soccorsi, sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni che nell'arco di pochi minuti ha riportato la situazione alla normalità. Sul posto anche i carabinieri e personale Anas.