Paziente molestata davanti al marito, nuove accuse per un chirurgo

LECCE - Dovrà prepararsi a un nuovo processo per molestie sessuali, Gianfranco De Lorenzis, il medico specializzato in chirurgia dell’obesità, di 69 anni, originario di Lecce, già condannato due volte (in primo grado) per lo stesso reato: lo scorso luglio, a 14 anni di reclusione, e lo scorso ottobre a un anno e 4 mesi (come riferiamo in un precedente articolo).

A disporre il rinvio a giudizio dell'uomo divenuto noto grazie a un servizio giornalistico del programma televisivo Le Iene, è stato ieri il giudice Angelo Zizzari che, al termine dell’udienza preliminare, ha fissato al 1° febbraio la prima udienza dibattimentale e ha accolto la richiesta della persona offesa di costituirsi parte civile con l’avvocato Francesco Cascione.

Stando all’accusa, quest’ultima, una donna residente in provincia di Brindisi, a seguito di un intervento alla tiroide, avendo problemi di obesità, si era rivolta allo specialista e, durante la visita, svolta la mattina del 22 novembre del 2021, sarebbe stata palpeggiata nelle zone intime nello studio del medico a Lecce. Gli abusi spacciati per pratiche sanitarie sarebbero avvenuti alla presenza del coniuge che attendeva nella stessa stanza, vicino alla porta.

“Ti ha mai toccato nessuno in questo modo? Senti piacere?” avrebbe chiesto alla paziente, giustificandosi sia con lei che con il marito che erano domande di routine e che era costretto a rivolgerle per prassi. L’imputato è assistito dall’avvocato Fiorino Ruggio.