Pentolino dimenticato sul fornello da campo acceso: incendio in un deposito

CISTERNINO - Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di oggi a Cisternino dove è andato a fuoco un casolare adiacente a un'abitazione utilizzata come deposito. I pompieri sono giunti con l'ausilio di un'autobotte. E' accaduto in via Tanzarella, sul posto anche i carabinieri e gli agenti della Polizia locale. Le fiamme hanno divorato materiale di risulta, fascine per il fuoco, legna e un piccolo forno in pietra ubicato all'esterno del fabbricato. I vigili del fuoco si sono occupati anche della messa in sicurezza. Da una prima ricostruzione dei fatti si tratterebbe di un incendio di natura accidentale causato da un pentolino rimasto su un fornello da campo rimasto acceso.