Per tre mesi lancia sassi contro balcone del vicino: incastrato dalle telecamere

BRINDISI - Un 20enne di Brindisi è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Brindisi Centro per danneggiamento e getto di cose pericolose. Il giovane per tre mesi, da luglio a settembre scorsi, in diverse occasioni, dal balcone della sua abitazione, ha lanciato sassi contro un appartamento del condominio attiguo, danneggiando vari arredi da giardino, appartenente a un 52enne del luogo. I danni arrecati sono in via di quantificazione.