Percepivano il reddito di cittadinanza e lavoravano: denunciati

ERCHIE - Percepivano il reddito di cittadinanza e lavoravano. Un 29enne e un 36enne, entrambi di Sava (Ta) sono stati denunciati per omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio. I fatti risalgono al 24 luglio scorso: i due, già percettori di reddito cittadinanza, sono stati sorpresi a svolgere attività lavorativa in nero, per conto di un’impresa edile, omettendo di comunicare al competente Inps le variazioni del reddito percepito. E' stata avanzata proposta di sospensione del beneficio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.