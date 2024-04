Perde controllo Bmw e sfonda muretto abitazione: spaventoso incidente in città

BRINDISI - Un muretto crollato, un'auto distrutta ed una persona finita in ospedale in codice giallo. È questo l'esito di uno spaventoso incidente stradale verficatosi nel primo pomeriggio di oggi, domenica 28 aprile, in via Maddalena al rione Casale.

Un uomo era alla guida di una Bmw station wagon serie 5 mentre si dirigeva in direzione della litoranea, verso la zona Sciaia, quando per cause da accertare ha perso il controllo del veicolo. Quest'ultimo è andato a sbattere contro il muretto di un'abitazione, poi parzialmente crollato.

A causa del forte impatto, l'auto non si è fermata e ha proseguito la corsa per diversi metri perdendo la ruota anteriore destra, il paraurti ed altre componenti della carrozzeria, prima di stoppare la sua corsa di traverso rispetto al senso di marcia su cui procedeva, a circa una cinquantina di metri dal muretto.

Grosso spavento per i residenti della zona, che hanno sentito una lunga frenata e poi il botto. Il conducente è stato trasportato all'ospedale Perrino in codice giallo.

Attualmente l'asfalto di via Maddalena è completamente da bonificare, poiché disseminato di olio e detriti della Bmw. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico, quindi non è possibile percorrerlo né per andare verso la litoranea e né per tornare.

Sul posto sono presenti la polizia locale ed i vigili del fuoco di Brindisi. Gli agenti acquisiranno le immagini delle telecamere circostanti.

