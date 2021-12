Perdita di gas da conduttura di condominio: intervengono i vigili del fuoco

BRINDISI - Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 dicembre, in viale Francia (quartiere Bozzano) a Brindisi per una perdita di gas dalla condotta di un condominio. I pompieri sono stati allertati da alcuni residenti preoccupati dal forte odore di gas nell'aria. Una squadra del locale distaccamento si è recata sul posto e dopo un controllo accurato della zona interessata con l'uso della strumentazione tecnica in dotazione, ha individuato una perdita su una condotta di gas metano a servizio di un condominio.

Al fine di mettere in atto ogni procedura di carattere tecnico tesa ad assicurare il soccorso pubblico e la tutela dei cittadini, i pompieri hanno delimitato la zona bloccando il transito di persone e mezzi. Hanno anche richiesto l'intervento dei tecnici della "Due I Retegas" per la riparazione del guasto.

Il presidio di sicurezza dei vigili del fuoco è rimasto attivo per il monitoraggio ed il controllo delle possibili fonti di innesco fino al termine dei lavori eseguiti dalla ditta specializzata.