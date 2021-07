Perdita di gas da treno merci: stazione evacuata, traffico ferroviario bloccato e strade chiuse

Sul posto i vigili del fuoco che si stanno occupando della messa in sicurezza dell'area in attesa dell'arrivo dei tecnici specializzati. Gli agenti della polizia locale si stanno occupando della viabilità

BRINDISI - Cavalcavia De Gasperi chiuso e stazione evacuata a Brindisi per la perdita di gas (Butilene) da un vagone-cisterna di un treno che sta trasportando materiale infiammabile. Bloccato anche il traffico ferroviario. Il convoglio è composto da sette vagoni, la perdita riguarda il penultimo che è fermo all'altezza del cavalcavia De Gasperi. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco che ha messo in sicurezza l'area in attesa dell'arrivo dei tecnici specializzati.

Il traffico ferroviario è bloccato così come la viabilità intorno alla stazione ferroviaria, che a sua volta è stata evacuata. Come già detto bloccato anche il cavalcavia De Gasperi, gli agenti della Polizia locale si stanno occupando della viabilità.

I treni direttamente coinvolti

• FR 9805 Torino Porta Nuova (9:10) - Lecce (18:50)

• ICN 758 Lecce (18:31) - Milano Centrale (7:12)

• ICN 752 Lecce (19:20) - Milano Centrale (7:00)

• RV 4449 Bari Centrale (17:01) - Lecce (18:44)

• RV 4432 Lecce (17:13) - Bari Centrale (18:54)

• RV 4427 Bari Centrale (18:01) - Lecce (19:42)ù

• RV 4438 Lecce (18:13) - Bari Centrale (19:54)

• RV 4429 Bari Centrale (18:31) - Lecce (20:11)

• R 4421 Bari Centrale (16:40) - Lecce (18:34)

• R 19983 Taranto (16:52) - Brindisi (17:59)

• R 19982 Brindisi (18:09) - Taranto (19:22)

• R 19985 Taranto (18:49) - Brindisi (20:01)

• R 4440 Lecce (19:03) - Bari Centrale (20:56)

Seguono aggiornamenti