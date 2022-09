Pericolo scampato nella piazza della stazione: cade grosso platano

BRINDISI - Pericolo scampato nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 settembre, in piazza Crispi a Brindisi dove un grosso platano è improvvisamente caduto al suolo. Si è staccato dalla base, la chioma ha invaso la sede stradale. Per fortuna in quel momento la piazza era vuota e intorno non c'erano parcheggiati veicoli come spesso accade. Danni lievi solo a qualche lampione.

Sul posto si è recata una pattuglia della Polizia locale di Brindisi e una squadra dei vigili del fuoco che si è occupata della messa in sicurezza della zona.