Pericoloso inseguimento per le vie del quartiere: un giovane portato in Questura

BRINDISI - Pericoloso inseguimento nella mattinata di oggi, sabato 14 ottobre, per le vie del quartiere Paradiso a Brindisi: un'auto non si è fermata all'Alt imposto dai poliziotti delle Volanti seminando il panico tra i residenti. Da quanto raccontano alcuni testimoni le strade coinvolte sono via Egnazia, la lunghissima via Torretta, via Panzini e via Filangieri. A bordo dell'auto che ha ignorato l'Alt c'erano due persone. I poliziotti hanno tallonato il veicolo fino a quando non sono riusciti a bloccarlo. Uno dei due occupanti si è dato alla fuga dileguandosi, l'altro è stato portato in Questura. Successivamente denunciato.