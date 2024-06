Perquisizioni in paese: la polizia arresta tre persone per reati in materia di droga

CELLINO SAN MARCO - Serie di perquisizioni a opera degli agenti della squadra mobile della questura di Brindisi: a Cellino San Marco sono state arrestate tre persone. Gli indagati devono rispondere di reati in materia di droga. I controlli dei poliziotti risalgono a ieri, venerdì 28 giugno 2024. Gli interrogatori di convalida a carico delle tre persone sono stati fissati per lunedì 1 luglio. Saranno condotti dalla gip del tribunale di Brindisi, Stefania De Angelis.

Si tratta del 22enne S.M. e della madre, la 54enne S.V. Il terzo uomo arrestato, durante una prima perquisizione, è il 53enne C.T. Lui e il primo, il giovane, si trovano attualmente reclusi nella casa circondariale di Brindisi. La donna si trova nel carcere di Lecce. Gli indagati sono assistiti dagli avvocati Francesco Cascione, Paolo Cantelmo e Federica Faggiano.

Come già anticipato, lunedì mattina si terranno i relativi interrogatori di convalida, alla presenza dei legali. In questa sede, le persone coinvolte potranno chiarire la propria posizione. Nel dettaglio, C.T. è stato coinvolto nella pequisizione di alcuni ambienti disabitati, vicini alla sua abitazione di residenza. I poliziotti hanno rinvenuto 600 grammi di cocaina, in parte confezionata in dosi, oltre a un panetto di 100 g di hashish e circa 3 mila euro in contanti.

Per quanto riguarda invece madre e figlio, anche in questo caso la perquisizione domiciliare - avvenuta nelle stesse ore della prima - ha dato esito positivo: gli agenti hanno trovato un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 25 g di cocaina. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore della procura di Brindisi, Giuseppe De Nozza.