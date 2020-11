Piazza Raffaello, controlli e perquisizioni: decine di carabinieri in azione

BRINDISI - Piazza Raffaello è cinturata dai carabinieri. Fin dalle prime luci di oggi (giovedì 26 novembre) è in corso un servizio straordinario di controllo del territorio che impegna numerose pattuglie della compagnia di Brindisi. Sono stati allestiti dei posti di controllo all'altezza dei varchi d'accesso di via De Nittis e via Raffaello e all'imbocco della piazza. Decine di automobilisti sono stati identificati. Parallelamente sono in corso delle perquisizioni presso gli abitazioni di soggetti già noti alle forze dell'ordine, alla ricerca di droga e armi.