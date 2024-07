Nuova ondata di perquisizioni dopo gli attentati: un uomo arrestato per droga

SAN PIETRO VERNOTICO – Nuova ondata di controlli e perquisizioni a San Pietro Vernotico, in risposta alla lunga scia di attentati e atti intimidatori vanno avanti da mesi, fra incendi, spari e bombe.

Ieri pomeriggio (venerdì 12 luglio) la polizia ha fatto sentire la sua presenza, dando seguito a una prima attività già svolta nella tarda serata di lunedì, a seguito dell’ennesimo incendio auto ai danni di una famiglia presa di mira. Gli agenti della Squadra Mobile della questura di Brindisi si sono recati presso le abitazioni di soggetti già noti alle forze dell'ordine.

In una di queste sono stati rinvenuti 100 grammi di marijuana. Il presunto proprietario della sostanza stupefacente è stato arrestato in flagranza di reato. Si tratta di un giovane del posto. L'indagato, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato sottoposto alla misura dei domiciliari, in attesa dell’interrogatorio di convalida che si svolgerà nei prossimi giorni, davanti al gip.

Le forze dell’ordine stanno reagendo in modo deciso ai gravi fatti di cronaca che da troppo tempo minano la serenità dei cittadini. Non c’è pace, in particolare, per una famiglia che sta vivendo un autentico incubo. L’episodio più recente, come detto, risale alla notte fra domenica 7 e lunedì 8 luglio, quando i malcapitati hanno subito il terzo incendio auto. L’attività commerciale gestita da questo nucleo familiare ha inoltre subito ben quattro attentati in meno di due anni, a partire da una bomba esplosa davanti alla saracinesca (ottobre 2022). Poi un incendio (febbraio 2023), colpi di arma da fuoco contro la saracinesca (sempre febbraio 2023) e un altro attentato dinamitardo, lo scorso maggio.

Ma l’episodio forse più grave è quello che si è verificato la notte fra il 28 e il 29 giugno, quando è stato pestato il figlio dell’intestataria della macchina che pochi giorni dopo è stata incendiata.

Tutti questi episodi, a quanto pare, rientrano in un unico filone investigativo. Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Brindisi, sono al lavoro per individuare i responsabili.

