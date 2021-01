Perquisizioni della polizia: trovati fucile, ordigni e marijuana su un terrazzo

CELLINO SAN MARCO - Un fucile a canne mozze calibro 20 con matricola abrasa, tre ordigni di fattura artigianale e 250 grammi di marijuana pronta per essere commercializzata. E' questo il bilancio di una serie di perquisizioni eseguite nella mattinata di oggi, giovedì 21 gennaio, dagli agenti della Squadra mobile di Brindisi tra Cellino San Marco e San Pietro Vernotico.

Il materiale sequestrato è stato trovato sul terrazzo di un’abitazione dismessa di Cellino San Marco. Gli uomini della Mobile, diretti dal vice questore Rita Sverdigliozzi, hanno operato unitamente al personale della Reparto Prevenzione Crimine di Lecce e alle unità cinofile. Accertamenti in corso per risalire al proprietario (o proprietari) del ritrovamento.

I controlli da parte della polizia a Cellino San Marco si sono intensificati in seguito a un'esplosione verificatasi nei giorni scorsi in piazza che ha destato preoccupazione tra i cittadini. La deflagrazione non ha provocato danni.