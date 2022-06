Camion con gru rubato nel Leccese: le tracce si perdono nel Brindisino

SAN PIETRO VERNOTICO – Si sono perse a San Pietro Vernotico le tracce di un camion con gru rubato stanotte (mercoledì 15 giugno) nel piazzale della Tst, azienda situata sulla strada che collega Surbo a Trepuzzi, in provincia di Lecce. I primi a intervenire sul posto sono stati gli operatori dell’istituto “Ggs Vigilanza – La Veliapol”, a seguito di un allarme scattato all’1.03.

Si trattava del secondo allarme nel giro di poche ore. L’impianto si era infatti già attivato intorno alle 22.45. Nel primo caso non è stata rilevata alcuna anomalia. Nel secondo, invece, una volta sul posto, i vigilantes hanno notato segni di manomissione sul cancello e l’assenza dei lucchetti.

Il proprietario, già informato dopo l’attivazione del primo allarme, contattato nuovamente dall’istituto, ha raggiunto nel giro di pochi minuti l’azienda, scoprendo il furto del camion con gru dal piazzale. Non solo. Dopo un controllo più accorato ha anche riscontrato un tentativo di manomissione al serbatoio del carburante.

I carabinieri, messi al corrente dell’accaduto, sono intervenuti per i rilievi del caso. L’immobile è provvisto di sistema di videosorveglianza collegato in remoto con il proprietario. Il mezzo rubato è dotato di sistema di localizzazione satellitare ma le tracce si sono perse, come detto, a San Pietro Vernotico.