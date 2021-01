I colleghi danno l'allarme: una donna trovata morta in casa

BRINDISI - L'allarme è partito dal luogo in cui lavorava, dove da ieri (lunedì 18 gennaio) non si avevano notizie di lei. Una donna di 66 anni stamattina (martedì 19 gennaio) è stata trovata priva di vita all'interno della sua abitazione situata in via del Mare, a Brindisi, di fronte all'area di sosta di via Spalato. I colleghi, non riuscendo a mettersi in contatto con la malcapitata, intorno alle ore 8 hanno chiamato la questura.

Sul posto si sono recati i poliziotti della Sezione volanti e un'ambulanza con personale del 118, ma è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per aprire la porta dell'appartamento al terzo piano in cui la 66enne viveva da sola. Il corpo privo di vita è stato trovato nel letto. Sull'uscio nessun segno di effrazione. Si presume che il decesso sia avvenuto per cause naturali, almeno un paio di giorni fa. Sul posto anche il personale della Scientifica.