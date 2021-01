Pesce non tracciato e mancato rispetto misure anti-covid: una denuncia

FASANO - A Torre Canne di Fasano, i carabinieri della locale stazione, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brindisi e della stazione carabinieri Forestale di Ostuni hanno denunciato un 49enne del luogo, titolare di un’azienda ittica, per possesso di prodotto ittico privo dei segni distintivi idonei alla tracciabilità e violazione delle misure di contrasto e di contenimento per la diffusione del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro. L’uomo ha violato la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché il “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro”, con conseguente sanzione pecuniaria e sequestro di circa 1,7 kg di pesce non tracciato.