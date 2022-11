Affondano due pescherecci ormeggiati, il sindaco: "Grave atto criminale"

FASANO – Due pescherecci affondati nel porticciolo di Savelletri, marina di Fasano. La scoperta è stata fatta stamattina (sabato 19 novembre), nel giorno in cui, a quanto pare, entrambe le imbarcazioni dovevano essere trasferite in un cantiere navale di Monopoli (Bari) per lavori di restyling. Da tempo ormeggiate e in disuso, le barche hanno cambiato proprietà di recente, acquistate da un ex assessore del Comune di Fasano, Leonardo Deleonardis, e da altri due soci.

L’obiettivo era quello di rimettere a nuovo i pescherecci per poi impiegarli in attività di pesca e di turismo. Il fatto che ad affondare siano state entrambe le unità, rende estremamente plausibile l’ipotesi di un atto doloso. I rilievi del caso sono stati effettuati Guardia Costiera dell’ufficio locale marittimo che sta monitorando le operazioni di recupero.

La solidarietà del sindaco

"Esprimo piena solidarietà mia e dell’Istituzione che rappresento - dichiara il sindaco di Fasano, Francesco Zaccarua - nei confronti del consigliere comunale Leonardo Deleonardis e dei suoi soci, vittime di questo grave atto criminale. Come cittadino e come Sindaco, sono indignato per questo atto intimidatorio: confido nel lavoro della magistratura e degli organi di polizia che sono immediatamente intervenuti sul posto, e che hanno avviato tutti gli accertamenti utili ad individuare i responsabili".