Pestaggi, debiti di droga e consumo dosi nei locali: il lato oscuro della movida a Mesagne

MESAGNE - Tre aggressioni ed un "circolo virtuoso" di droga. Un quadro agghiacciante emerge dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Brindisi, Barbara Nestore, ai danni di 17 soggetti residenti tra Mesagne, Torre Santa Susanna e Cellino San Marco. Il blitz "Piazza pulita" della polizia di Stato è scattato nella prima mattinata di ieri, 11 luglio, stravolgendo la quotidianità della città.

Secondo l'Accusa, lo spaccio di sostanze stupefacenti a Mesagne si sarebbe registrato nel periodo delle indagini in vari locali, pub e bar sia dentro ma anche fuori dal centro storico, vero fulcro della movida. Il consumo di cocaina, invece, si sarebbe verificato a più riprese all'interno di un ristorante nella parte antica del paese, dove la droga si presume venisse smerciata, e nel bagno di un altro locale poco distante.

Gli approvvigionamenti deriverebbero sia dalla stessa Mesagne che dagli altri due comuni già citati, dove in particolare emergerebbe l'operato di un gruppo di quattro torresi, presumibilmente attivi nel Brindisino e non solo.

Da qui il susseguirsi di eventi collaterali in un contesto articolato, parzialmente ricostruibile grazie alle intercettazioni della polizia. In alcune di queste, due presunti fornitori parlano tra loro lamentando i debiti dei clienti per cifre che, in un caso, raggiungerebbero anche i 1200 euro. Singolare è la circostanza in cui un ristoratore, indagato per spaccio di sostanze stupefacenti, si sarebbe rivolto ad un fornitore dicendo "non sono come lui, io pago", per fare riferimento ad un altro imprenditore che avrebbe contratto un debito di droga.

Il giro economico del mercato è ingente. Lo si evince ancora una volta dalle intercettazioni, così come quella in cui un presunto spacciatore avrebbe affermato di guadagnare 1500 euro a settimana, anche se ne potrebbe incassare 10mila se solo volesse. In tasca, non a caso, porterebbe con sé mille o duemila euro in contanti.

Dopo i notevoli passi in avanti fatti dalla maggioranza dei cittadini, quella della Procura è una ricostruzione che fa sprofondare Mesagne verso un passato che sembrava lontano, anche se - è bene precisarlo - nell'inchiesta non c'è traccia di attività ad opera di associazioni di stampo mafioso.

Almeno tre aggressioni: la ricostruzione

È la notte dell' 11 settembre 2022 quando una vera e propria spedizione punitiva, presumibilmente legata ad un debito di droga, si sarebbe verificata in Piazza IV Novembre, nel cuore del centro storico, di fronte alla Chiesa Madre di Mesagne. La vittima sarebbe stata il titolare di un noto ristorante collocato nella stessa zona, allora 35enne. Le telecamere di un'abitazione privata avrebbero ripreso due soggetti, poi identificati dalla polizia, aggredire il ristoratore. In un secondo momento, la lite si sarebbe spostata di pochi metri, verso Piazza Criscuolo, dove la mancanza di immagini non ne avrebbero fatto comprendere l'esito.

La segnalazione alle forze dell'ordine sarebbe arrivata da alcuni residenti del centro storico esasperati dal trambusto notturno, ma l'imprenditore non avrebbe mai denunciato. Da lì a breve sarebbero partite le indagini della polizia di Stato con l'intento di far luce su una circostanza dubbia. E così il ristoratore è passato da vittima a presunto "carnefice" con l'accusa di sfruttare il suo locale come centro di spaccio, prevalentemente di cocaina. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe ospitato più volte dei veri e propri meeting nel ristorante, a saracinesca abbassata, facendo provare cocaina a piccoli gruppi di persone fidate. Ma non solo. Avrebbe gestito il business di vendita con la fidanzata di allora, vendendo spesso sostanze stupefacenti ad un suo dipendente, al quale decurtava dallo stipendio la somma spettante.

Un'altra violenta aggressione, anch'essa presumibilmente legata al mondo della droga, si sarebbe verificata il 26 novembre successivo, intorno alle ore 6, ai danni di un mesagnese già noto alle forze dell'ordine. Quattro individui, due dei quali identificati in un 22enne ed in un 24enne di allora, avrebbero picchiato selvaggiamente l'uomo, provocandogli un occhio gonfio e segni di percosse sul viso con prognosi di 30 giorni.

Il primo dei due giovani è accusato dagli inquirenti anche di aver fatto parte del gruppo di 5-6 persone che nella tarda serata del 3 settembre 2023 ha eseguito un altro cruento pestaggio, per motivi non ben precisati, ai danni di un 42enne di Mesagne. Secondo le immagini di alcune telecamere, la banda avrebbe inferto ben 52 colpi tra testa, addome, volto e schiena al malcapitato, che stava acquistando un prodotto presso un distributore automatico nei pressi della villa comunale.

