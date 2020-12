Pestata a sangue muore poche ore dopo in ospedale: si indaga

CEGLIE MESSAPICA - I carabinieri di Ceglie Messapica insieme ai colleghi della compagnia di San Vito dei Normanni sono a lavoro per ricostruire le circostanze di un'aggressione avvenuta la notte scorsa a Ceglie nei confronti di una donna di 43 anni che poche ore fa è deceduta in ospedale. Il pestaggio, da quanto ricostruito fino a questo momento, è avvenuto nella notte tra ieri e oggi, martedì 22 dicembre. La donna, madre di un ragazzino di 15 anni, è stata soccorsa in casa dal personale del 118. Le sue condizioni, stando ai primi accertamenti, non erano preoccupanti.

E' stata portata al Pronto soccorso dell'ospedale di Francavilla Fontana dove dopo i primi approndimenti diagnostici è stata sottoposta a un intervento chirurgico che ha interessato la milza. Successivamente è stata trasferita all'ospedale di Taranto. Poche ore dopo è deceduta. Al momento non si conoscono le circostanze dell'aggressione, i militari sono a lavoro per ricostruire la vicenda. Con ogni probabilità chi l'ha aggredita non voleva ucciderla ma saranno ulteriori indagini a fare chiarezza su quanto accaduto la notte scorsa a Ceglie. Si indaga per omicidio preterintenzionale.