Petrolchimico: torce accese, fiamme e fumo visibili a chilometri di distanza

Da quanto si apprende, l'impianto è nuovamente in blocco e di conseguenza i materiali in lavorazione vengono bruciati in torcia per scongiurare danni o rischi industrial

BRINDISI - Nuova accensione delle torce dello stabilimento Eni-Versalis di Brindisi nella mattinata di oggi, giovedì 28 gennaio, 2021. La prima del nuovo anno, l'ultima risale a circa un mese fa. Da quanto si apprende, l'impianto è nuovamente in blocco e di conseguenza i materiali in lavorazione vengono bruciati in torcia per scongiurare danni o rischi industriali. Del fatto sono stati informati i vigili del fuoco.

Al momento non è dato sapere se si tratta di un blocco programmato o di un problema imprevisto certo è che le sfiammate accompagnate da fumo nero non passano inosservate. Sono visibili dalle strade statali, dal centro abitato, dalle marine a sud di Brindisi. Numerosi sono i video e le foto inviate alle redazioni dei giornali che mostrano le due torce di Punta di Torre Cavallo accese. E la preoccupazione sui rischi per la salute cresce.

Risale a ieri la notizia dell'aumento del numero di sforamenti del limite massimo di polveri sottili nel Brindisino nel 2020. Gli inquinanti Pm10 (le polveri sottoli) sono l'insieme di sostanze solide e liquide con diametro inferiore a 10 micron. Derivano da emissioni di autoveicoli, processi industriali, fenomeni naturali.